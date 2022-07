Revelan que la muerte de Ivana Trump fue accidental

Se pospone el interrogatoria de Donald Trump

Continúan las investigaciones

Muerte Ivana Trump accidental. Este jueves 14 de julio, se dio a conocer la sensible muerte de la primera esposa del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ivana perdió la vida a la edad de 73 años, en su departamento ubicado en Manhattan, fue el ex mandatario el encargado de dar a conocer la tragedia en las redes sociales.

Fue en su cuenta de Twitter, donde Donald Trump anunció el fallecimiento de su ex esposa, en ese momento las autoridades respondieron a un llamado de emergencia, en donde les dijeron que una persona había sufrido un paro cardiaco. Sin embargo, las investigaciones han revelado una posible causa.

Muerte de Ivana Trump fue accidental

De acuerdo con la agencia The Associated Press, este viernes se iba a realizar el interrogatorio del ex presidente del país, junto a dos de sus hijos,pero esta fue pospuesta en una investigación civil en Nueva York sobre sus tratos comerciales, un retraso que sigue a la muerte de la exesposa de Trump, Ivana.

“Ofrecemos nuestras condolencias a la familia Trump”, dijo la portavoz de la oficina del fiscal general, Delaney Kempner, en un comunicado. Se dejó un mensaje con el abogado del expresidente. El abogado de los Trump más joven, Alan Futerfas, se negó a comentar. Todavía no hay nuevas fechas para las deposiciones.