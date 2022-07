Luego de que este jueves se diera a conocer el sensible fallecimiento de Fernando de Solar comenzó a circular un video en donde muestran una entrevista que el argentino había realizado en donde toca el tema de la muerte, fue mediante la cuenta oficial de ‘Entre Famosos’ que se difundió la grabación. Archivado como: Muerte Fernando del Solar.

El sensible fallecimiento del también actor ha causado gran revuelo y ha provocado que las redes sociales exploten con muchos mensajes llenos de condolencias por parte de los famosos que tuvieron la oportunidad de colaborar con él en diferentes proyectos de la televisión hispana, tras su muerte resurge una entrevista en donde Fernando habla sobre la muerte ¿ya la presentía?

Muerte Fernando del Solar. No cabe duda que la muerte de Fernando del Solar conmocionó al medio del espectáculo y a sus seguidores, ya que fue uno de los presentadores de la televisión de habla hispana que se ganó por completo el cariño y amor de las personas que lo veían a través de la pantalla y de las celebridades que trabajaron con él.

Resurge entrevista en donde Fernando del Solar habla sobre la muerte

“Realmente el ser nunca muere, porque el ser no ha estado no dejará de estar, solo se va transformando el ser y el enlace”, comienza argumentando Fernando del Solar. “Imagínate que cada uno de nosotros somos una gota de mar, entonces si yo analizo esa gotita de mar potencialmente contiene todo el mar ¿no? Pero no es el mar”.

"Solo eres una gotita, entonces la sensación es que cuando mueres esa gota regresa al mar y no sabes lo padre que se siente", señaló Fernando del Solar durante la entrevista con Mara Castañeda, pero para no preocupar a los oyentes en su momento el actor dijo: "No se apuren, no es para que se apuren".