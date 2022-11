Dicen quiénes son los elegibles para recibir los pagos de estímulo mensuales

La entrega es por parte del programa de ingresos garantizados de Creatives Rebuild New York (CRNY) quién desde el año pasado fundó una iniciativa para ayudar a los artistas que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas fuera de los sueldos tradicionales o basadas en el mérito.El programa estatal de ingresos garantizados, es una forma de compensar a los artistas y creativos por sus contribuciones, siendo uno de los más grandes del país.

Una de las participantes identificada como Kristen Brooks Sandle opinó al respecto, “Luchar a fin de mes para pagar el alquiler porque el cheque de un concierto aún no ha llegado por correo se ha convertido en mi realidad. No me di cuenta de lo estresante que era hasta que recibí esta financiación… El alivio no es solo financiero, es emocional, físico, mental y artístico”. Archivado como: Pagos de 1000 dólares.