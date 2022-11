Mastodon se convierte en una app en auge

Tras la llegada de Elon Musk, caen los usuarios en Twitter

Cientos de empleados renunciaron a las oficinas de Twitter por Musk

¡MASTODON GANA SEGUIDORES! Tras darse a conocer que Elon Musk obtuvo el poder de Twitter e informarse que cientos de empleados decidieron renunciar a la famosa plataforma, los usuarios han hecho cambios y también optan por nuevas aplicaciones que cumplen funciones similares a la del ‘pájaro azul’.

El hombre más rico del mundo, ganó la demanda que tenía en contra de la empresa de red social y por ello, asumió el poder recientemente. Por ese motivo, tras darse a conocer lo que sucedió los usuarios se preocuparon por la funcionabilidad de la red social y comenzaron a externar su preocupación e inclusive, hacer memes al respecto.

MASTODON VS. TWITTER

Twitter es un caos. Elon Musk, su nuevo propietario, ha diezmado a su personal y esta semana les puso un ultimátum a los que quedan: trabajaron largas horas y de forma “extremadamente dura” o váyanse. Cientos optaron por irse, informó la agencia The Associated Press. Tras darse a conocer la posición de las oficinas centrales de la red social, los internautas no dudaron en aplicar la misma solicitud.

De acuerdo con MarketPlace, los usuarios no dudaron en buscar una técnica y nuevas aplicaciones para poder seguir interactuando, pero sin tener que pasar por la problemática de los hechos ocurridos. Los últimos números de la red social, revelaron que Mastodon está teniendo un gran auge por un gran número de nuevos usuarios.