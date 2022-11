Elonk Musk anunciará despidos masivos a través de Twitter

La comunicación también informó a los empleados que, por motivos de seguridad, las oficinas estarán “temporalmente cerradas” y el personal no tendrá acceso a las instalaciones. También hoy, el periódico británico Financial Times, informó que Musk planea recortar unos 3.700 puestos de trabajo de la empresa.

Los aproximadamente 7.500 empleados de Twitter preveían los despidos desde que Musk tomó las riendas de la empresa. Desde su primer día como dueño de la red, el multimillonario gerente general de Tesla despidió a los directivos principales, incluido el CEO Parag Agrawal, según Agencia The Associated Press.

Elon Musk y Twitter no habían anunciado públicamente los despidos inminentes

Hasta el jueves, Musk y Twitter no habían anunciado públicamente los despidos inminentes, a pesar de que la ley de notificación y recapacitación de trabajadores obliga a las empresas con al menos 100 empleados a revelar los despidos de 500 empleados o más, sea que la empresa cotiza en bolsa o no, según AP.

Barry C. White, vocero del Centro de Capacitación de Trabajadores de California, dijo que la agencia no ha recibido tal notificación recientemente de Twitter. El jueves se presentó una demanda colectiva en la corte federal de San Francisco en nombre de cuatro empleados, la cual alega que Twitter tiene la intención de multiplicar los despidos y que ha violado la ley al no emitir el aviso obligatorio.

Información obtenida de: Agencia EFE, Agencia The Associated Press y Financial Times.