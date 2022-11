Cheques mensuales de $ 500 llegarán a miles en diciembre

¡Usted aún puede ser elegido!

Si no ha recibido una confirmación de parte de las autoridades, no se preocupe y es que la ciudad está apenas inscribiendo a los participantes. “Si los participantes elegidos no se inscriben, pasaremos a la lista de espera, por lo que las cosas aún no están finalizadas”, comentó la Oficina del Presidente.

Este programa de ingresos garantizados del condado de Cook tiene una ventaja y es que el Servicio de Impuestos Internos considera los pagos que de él provengan como un “obsequio caritativo”, por lo que los beneficiarios no estarán obligados a pagar impuestos sobre este dinero.