“¿En qué va a parar todo esto? Pablo Lyle no se merecía esto de su mujer, que le diera la espalda cuando más lo necesitaba, porque ella también tiene un poco de culpa cuando esto pasó (refiriéndose al incidente en las calles de Miami, Florida), ella estuvo ahí, son muchas cosas que pasaron para que él terminara de esa manera”.

Antes de continuar con su lectura de cartas, la psíquica Vieira Vidente aseguró que Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle, es “de armas tomar”: “Ella se cree única, esta niña también tiene un genio, y por este genio que ella tiene, pues no es una ‘blanca palomita’, ha cambiado todo. En este caso, hay brujería de por medio y ella estaría con las manos atadas”.

“Aquí está la traición. Ella va a venir hablando mucho más adelante de él. El día de mañana que él salga, porque no va a durar toda la vida preso, va a decir todo lo que siente, aunque sea la madre de su hijo, además de que vienen muchas demandas y disputas, pues él va a querer más adelante querer quitarle al niño y poder verlo más a menudo cuando salga de prisión”.

En otra parte de este video, el cual provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, Vieira Vidente adelantó que el actor mexicano Pablo Lyle no va a encontrar la luz en todo este tiempo: “No ha sido la primera vez que ella le ha sido infiel a él, esto es de años, ha estado con él por conveniencia, pero ahora se le acabó el dinero a él porque le ha estado pagando a los abogados y ella viene y le da la espalda”.

La esposa de Pablo Lyle tendrá problemas para mantener a su hijo

Para finalizar con este video, Vieira Vidente aseguró que Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, tendrá problemas para mantener a su hijo: “En el divorcio, ella estará pidiendo muchas cosas, no veo que regresen para vivir juntos por el niño, no lo siento así, aunque todo puede cambiar, pero por el momento él está muy dolido, no se esperaba eso de ella”.

“Pablo Lyle no está bien, sufre de problemas de ira y aquí hay brujería de por medio, mucha santería yoruba, y muchas cosas fuertes, él tiene que limpiarse después de que salga de prisión y pedir ayuda psicológica, porque tiene algo de bipolar y un temperamento muy fuerte, pero ella también, es una persona que tiene un carácter muy fuerte y no es muy humilde. Veo que termina este 2022 con lágrimas en los ojos, pero en el 2023 dará mucho de qué hablar”, finalizó la vidente (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).