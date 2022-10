Muere hermano Natalia Curvelo. El mundo del espectáculo se pone el moño negro, pues la cantante vallenata Natalia Curvelo acaba de sufrir una pérdida irreparable. La intérprete de ‘Que Vuelva’ y ‘Mi Segunda Vida’, dio a conocer el sensible fallecimiento de su hermano Alfredo, el cual murió de forma trágica.

Muere hermano Natalia Curvelo: La cantante no sabía nada de su hermano

Hasta hace apenas 9 horas, la cantante publicó una historia en su cuenta de Instagram, en donde envió un desgarrador mensaje que dejaba en claro que no sabía nada sobre como se encontraba su hermano, pues se enteró del accidente, mas no de que no había sobrevivido. Se puede notar cierta desesperación en sus palabras.

"Nadie me da razón de mi hermanito ¡Por favor díganme que está bien! Me estoy dirigiendo hacia el lugar de los hechos, ha sido el viaje más largo de mi vida", escribió Natalia Curvelo en una de sus historias de Instagram. Después hubo un tiempo sin saber nada, se confirmó la muerte de su hermano.