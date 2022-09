Carmen Muñoz da a conocer inesperada noticia

La conductora de Televisa está de luto tras la muerte de su padre

Personalidades del mundo del espectáculo expresan sus condolencias

“Así te voy a recordar siempre”. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, la conductora de Televisa Carmen Muñoz, quien recientemente celebró el grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México en una transmisión especial. anunció el sensible fallecimiento de su padre.

Nacida el 27 de junio de 1974 en la Ciudad de México, María del Carmen comenzó su carrera en el mundo de la locución cuando tenía apenas 15 años de edad. Está casada con el actor Juan Ángel Esparza, con quien procreó a su única hija, Cosette Esparza Muñoz. Se le recuerda principalmente por haber conducido el programa Enamorándonos, de TV Azteca, así como ¡Cuéntamelo ya!, de Televisa, donde suele ser invitada con fecuencia.

Carmen Muñoz se resignó a no ser madre por segunda ocasión

En reciente entrevista que concedió al programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, Carmen Muñoz compartió que se resignó a no volver a ser madre, luego del nacimiento de su primera hija, ya que simplemente no se dio: “Pedimos a Dios que nos llegara a otro y no llegó, no hay nada que lo impida, pero no ha llegado. Yo creo que Diosito dijo: ‘Es una y punto'”.

Y sobre los rumores de una crisis en su matrimonio con Juan Ángel Esparza, la conductora de Televisa dijo que están más unidos y enamorados que nunca y que no sabía de donde sacaban ‘tanta cosa’: “Siempre nos apoyamos en todo, nos queremos, nos respetamos, nos admiramos, yo estoy en sus eventos, él está en los míos, como debe ser en una pareja tal cual, el apoyo incondicional y mutuo”.