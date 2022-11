Oregon pierde ventaja

¿Qué seguirá para loa Beavers?

Oregon State concluyó por mucho su mejor temporada regular bajo el entrenador de quinto año Jonathan Smith, quien se hizo cargo de un programa que tuvo marca de 1-11 en 2017.“No jugamos lo mejor posible durante un largo período de tiempo”, dijo Smith. “Pero sabiendo que este juego era muy, muy largo, encontraron la manera al final”.

“Tuvimos nuestras oportunidades y no pudimos convertir”, dijo Nix, “y tal vez deberíamos haber hecho algunas cosas de manera diferente”. Los Ducks aún pueden llegar al juego de campeonato Pac-12, pero necesitaban que el estado de Washington venciera a Washington, su rival en el puesto 12, más tarde el sábado. Si Washington gana, el No. 14 Utah avanzaría al juego por el título contra el No. 5 Southern California.

Los Beavers no podrían haberlo logrado sin la ayuda de los Ducks.

Primero, Oregon permitió un regreso de patada inicial de 48 yardas de Silas Bolden, y una penalización con máscara facial preparó a Oregon State en la yarda 36 de los Ducks. Newell corrió para un touchdown de 15 yardas para poner el 34-24. A continuación, el pateador de despeje de Oregon, Alex Bales, soltó el centro y cayó sobre la pelota en su propia yarda 2. Dos jugadas más tarde, el mariscal de campo Ben Gulbranson la conectó desde la yarda 1 para acercar a Oregon State 34-31.

Luego, Oregon lo intentó en cuarta y 1 en su propia yarda 29, y Bo Nix fue detenido por una pérdida de 1 yarda en la única carrera de QB cantada del juego de los Ducks. Newell anotó cuatro jugadas más tarde, con un convoy de bloqueadores que lo ayudaron a empujarlo hacia la zona de anotación desde 6 yardas.