El estadio de fútbol de Texas A&M se vacío en pleno juego

La mala racha del equipo provoca reacción de los aficionados

Rompen mala racha contr UMass Texas A&M football. Esta temporada no ha sido del todo buena para los aficionados del equipo de fútbol de Texas A&M, luego de una seguidilla de encuentros con derrota. Esto ha provocado la desesperación de los fanáticos quienes buscan la manera de protestar con el equipo que cada semana apoyan. Su protesta ocurrió este sábado cuando Texas A&M enfrentó a UMass, donde se había anunciado que habría un total de 90,000 espectadores en las gradas para ese juego. Cosa que sorprendió a los jugadores debido a su mala racha, sin embargo las cosas no salieron como esperaban al inicio del juego. Aficionados vacían el estadio de Texas A&M football Después de que la banda tocó en el medio tiempo de otro juego cerrado, ese número de espectadores se redujo considerablemente. A tal grado de verse el estado casi vació por completo, solo quedando unas cuantas personas en las gradas, el video está circulando en las redes sociales. Cabe mencionar que lo aficionados que se quedaron en el estadio de Texas, no tuvieron mucho interés en el juego, ya que ciertos aficionados estuvieron realizando competencias entre ellos. Alrededor del 80% de la multitud abandonó el inmueble, tras el mal juego de su equipo. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

Texas A&M football: Terminan con mala racha Conner Weigman lanzó para 191 yardas y un touchdown y Texas A&M superó una actuación descuidada y llena de errores para romper una racha de seis juegos con una victoria de 20-3 sobre UMass el sábado. Texas A&M (4-7) entró al partido como favorito por 33 puntos y medio contra los Minutemen, que han ganado sólo un partido esta temporada. Pero los Aggies perdieron cuatro balones sueltos y tuvieron problemas para mover el balón mientras jugaban sin el corredor Devon Achane y el receptor abierto Evan Stewart en un día húmedo y frío. “(Los) niños jugaron con todo su corazón y jugaron duro… e hicieron lo que tenían que hacer para ganar el juego”, dijo el entrenador de Texas A&M, Jimbo Fisher. Archivado como: Texas A&M football

“Todos estamos decepcionados, no estamos donde queremos estar” Weigman lanzó un pase de touchdown en el segundo cuarto para poner a A&M arriba. Los Aggies no volvieron a entrar en la zona de anotación hasta que Le’Veon Moss corrió 12 yardas para un touchdown con unos cinco minutos restantes para estirar la ventaja a 20-3. La escuela anunció una asistencia pagada de más de 90,000, pero la multitud en el cavernoso estadio parecía escasa desde el principio y se transformó en un pueblo fantasma en el tercer trimestre mientras caía una lluvia ligera. Fisher insistió en que no se dio cuenta de lo vacío que estaba el estadio en la segunda mitad, pero negó que estuviera perdiendo la afición. “Todos estamos decepcionados, no estamos donde queremos estar”, dijo. “Pero creo que se irán de aquí la próxima semana por las cosas que suceden cuando jugamos en LSU”. Archivado como: Texas A&M football

Una necesaria victoria Estaba muy lejos de la atmósfera cuando los Aggies abrieron la temporada en el puesto número 6 del país con planes de competir por un título nacional. No solo han salido de la encuesta desde entonces, sino que ni siquiera participarán en un juego de bolos esta temporada, lo que genera dudas sobre el contrato de $75 millones de Fisher. La victoria del sábado es la primera de A&M desde el 24 de septiembre para poner fin a la racha de derrotas más larga de la escuela desde 1972. Se produjo cuando los Aggies se tomaron un descanso de los rigores de la SEC para enfrentarse a UMass (1-10), que es un equipo independiente. Texas A&M terminará esta terrible temporada el próximo fin de semana con la visita de LSU, sexto clasificado. Con información de la Agencia The Associated Press y el portal SI. Archivado como: Texas A&M football