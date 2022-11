Georgia Tech se enfrentó contra Georgia Bulldogs en esperado encuentro

Con un marcador de 37-14, los Bulldogs vencieron a los Yellow Jackets

Stetson Bennett, el mariscal de campo, dio sus declaraciones al respecto ¡SALEN VICTORIOSOS! En uno de los encuentros más esperados del sábado, se dio a conocer el resultado final del partido que sostuvieron Georgia Bulldogs vs. Georgia Tech Yellow Jackets. En un emocionante enfrentamiento, los jugadores no dudado en dar su mejor esfuerzo y vencer a sus oponentes con un marcador de 37-14 que les dio la victoria. La participación entre ambos equipos sobresalió y por ello, al término del encuentro no dudaron en compartir su opinión con respecto al juego que se liberó en la tarde de este sábado. Por el momento, los Yellow Jackets llevan una temporada que de altibajos, que los pone en una situación complicada, pero continúan con los ánimos de vencer, indicó Dawg Nation. ¡LIDERAN PARTIDO! Una temporada regular perfecta no es lo suficientemente buena para Stetson Bennett y él No. 1 Georgia. Bennett lanzó dos pases de touchdown y Georgia completó temporadas regulares consecutivas invictas por primera vez en la historia de la escuela al superar un comienzo lento para vencer a Georgia Tech 37-14 el sábado, informó la agencia The Associated Press. Georgia (No. 1 CFP) estaba abajo 7-0 temprano y ganaba solo 10-7 en el medio tiempo. Luego, los Bulldogs dominaron a los Yellow Jackets (5-7) con su juego terrestre para anotar 37 puntos sin respuesta y lograr su quinta victoria consecutiva en la rivalidad estatal, destacó la agencia AP.

¿Uno de los mejores momentos? Los Bulldogs, campeones nacionales defensores, están en una buena posición para retener su mejor clasificación en los playoffs de fútbol americano universitario al ingresar al juego de campeonato de la Conferencia Sudeste de la próxima semana contra él No. 6 LSU, destacó la agencia The Associated Press. Los errores en el tercer cuarto dañaron la oportunidad de los Yellow Jackets de arruinar el día histórico de los Bulldogs. Luego de un centro bajo, el pateador de despeje David Shanahan fue derribado en Georgia Tech 17. Eso preparó el segundo pase de anotación de Bennett, un pase de 1 yarda al ala cerrada Brock Bowers en una jugada de cuarta oportunidad, destacó AP.

Georgia vs Georgia Tech: ¿Con errores? El balón suelto del corredor de primer año de Georgia Tech, Jamie Felix, fue recuperado por Robert Beal de Georgia en la siguiente jugada de los Yellow Jackets, preparando un gol de campo de 36 yardas de Jack Podlesny, destacó la agencia The Associated Press. Poco después, fue el entrenador de los Yellow Jackets quien respondió a las incógnitas del juego. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ “Cometimos algunos errores en la segunda mitad y no pudimos mantener algunos impulsos”, dijo el entrenador interino de Georgia Tech, Brent Key. “… No podemos tenerlos en grandes juegos como ese, especialmente cuando sabes que va a ser un juego de posesión de campo y tienen una ofensiva explosiva”, dijo y citó AP. Archivado como: Georgia vs Georgia Tech

Georgia vs Georgia Tech: ¿Un logro de Georgia Tech? Georgia se alejó en el último cuarto. El pase de 83 yardas de Bennett a McIntosh, el pase más largo de la temporada de los Bulldogs, preparó la carrera de anotación de 2 yardas de McIntosh . Milton agregó una carrera anotadora de 44 yardas, informó la agencia The Associated Press. Por su parte, ESPN hizo una recopilación con los números del juego y las anotaciones de cada uno. Georgia Tech se convirtió en el primer equipo en anotar un touchdown en el primer cuarto contra Georgia esta temporada. Zach Gibson completó un pase de 34 yardas a Nate McCollum en una cuarta y 9 jugadas a la Georgia 7. La carrera de anotación de 7 yardas del mariscal de campo suplente Taisun Phommachanh coronó la serie de touchdown, destacó AP. Archivado como: Georgia vs Georgia Tech