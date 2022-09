¿Quién mató a Octavio Ocaña?

Después de saludar a sus seguidores, la prometida de Octavio Ocaña les pidió que por favor difundieran este video y todo lo demás que comparta a partir de esta fecha: “Esperábamos buenos resultados, no era que no hubiéramos querido, no habíamos podido compartir todo lo que venía pasando porque habíamos quedado con la Fiscalía en no soltar información, en llevarlo todo tranquilo”.

En este mismo video, la joven reveló que no podía compartir mucha información en ese momento, pero que iba a empezar a compartir algunas notas a través de diferentes medios: “Resulta que el policía que le disparó a Octavio, porque seguramente lo sigue negando, Leopoldo N, ayer o en estos días tuvo su primer audiencia y ahora puede salir bajo fianza”; expresó Nerea Godínez (Archivado como: Por fin dicen quién fue el asesino de Octavio Ocaña).