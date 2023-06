Así que se insta a las personas el estar alertas para saber sí califican o no en recibir los pagos mensuales que serán entregados con la finalidad de aliviar su economía; pero cabe señalar que no todos califican para recibir los nuevos cheques, por lo que en las siguientes líneas te decimos cómo y quiénes podrán reclamar el efectivo. Archivado como: Nuevos cheques directos mensuales.

Las entregas de apoyos no han parado y en esta ocasión se ha revelado que residentes de EEUU serán los afortunadas en obtener cheques mensuales de hasta $1,000 dólares , mismos que serán entregado por dos años consecutivos . En pleno miércoles se ha dado a conocer la llegada del apoyo económico.

Esta no sería la primera vez en que el gobierno de EEUU ha decidido apoyar a algunas familias con una entrada extra para solventar cada uno de los frecuentes problemas de la inflación y tratar de recuperarse de los estragos que el Covid-19 dejó, razón por la que dieron a conocer la noticia del jugoso cheque.

Nuevos cheques directos mensuales. Las buenas noticias y el efectivo para miles en EEUU no para de llegar. El gobierno ha decidido dar un cheque de ayuda a quiénes han enfrentado momentos difíciles en sus finanzas anunciando un nuevo pago con un valor de hasta $1,000 dólares.

Los residentes de EEUU podrán recibir un nuevo apoyo mensual durante dos años, dichos pagos son cortesía de un programa de ingresos garantizados conocido como ‘Breathe’ en el condado de Los Ángeles. Un total de 200 estadounidenses más podrán solicitar los jugosos cheques, según lo detalló The Sun.

¿Qué requisitos debo cubrir para calificar y recibir el efectivo?

De acuerdo con el portal de The Sun, las solicitudes para el programa ampliado se abrieron el pasado martes 20 de junio, gracias a ello otros 200 residentes en Los Ángeles serán elegibles para recibir dinero en efectivo durante dos años consecutivos. El apoyo será entregado de manera mensual y tiene un valor de hasta $1,000 dólares.

Desafortunadamente no todos calificarán para el apoyo mensual, para ser elegible se deben cumplir con varios requisitos, entre ellos: la edad, pues los solicitantes debe estar entre 21 y 23 años (OJO no deben de cumplir los 24 antes del 1 de septiembre); sus ganancias no deben exceder el 100% del ingreso medio del área de Los Ángeles para individuos y el 120% para hogares con dos o más personas.