Desde hace mucho tiempo, la hija de Jenni Rivera no sólo se embarcó en la música sino también en los negocios y ha vendido productos de belleza, así como fajas y calzones que ahora no deja de presumir, pues los resultados son palpables y quién mejor que ella para demostrar que todo sirve a la perfección.

«Ya no juegues así con tu mamá, en vida la hubieras visto bien, por algo te desheredó», «Pues hasta el hombre le quitaste a tu madre, todo le imitas», «Tú te operaste y tu mamá no», «Chiquis siempre te has creído mejor que tu mamá», «Siempre en competencia con tu mamá pero jamas le vas a llegar ni en la música ni como mamá», «Jamás ni aunque reencarnaras serías igual que Jenni», sentenciaron varias personas.

Se compara con su mamá Jenni y ‘le sale muy caro’

Para ‘calmar las aguas’ ante tanta crítica, Chiquis puso de descripción: «¿Esta foto te recuerda a algo? Desliza hacia la izquierda para ver a lo que me refiero…. No fue intencional, pero que sorpresa tan especial. Lo más curioso es que en esa sesión de fotos para mi mamá fui la directora creativa… pero de verdad que en mi sesión de fotos jamás se me vino a la mente ese día con ella, hasta ya después que nos entregaron las fotos lo vimos. Crazy, huh?», aseguró.

Pero la gente no le perdonó: «Eres una igualada», «Ahora se acuerda de ella para generar dinero pero al final se hizo famosa gracias a la mamá», «Jamás serás como ella y a veces pienso que Dios se llevó a Jenni para no ver todas las cochinadas que has hecho, tus vulgaridades enseñando de más», «Con todo el respeto para Chiquis pero no hay comparación, su Madre era una diva…….jamás Chiquis podrá compararse con su Madre por más fotos parecidas que se tome», expresaron. AQUÍ PUEDES VER LA FOTO DE CHIQUIS CON SU FAJA TIPO CALZÓN.