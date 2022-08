En una de las transmisiones del programa de Chisme No Like, fue que la conductora y periodista Elisa Beristaín, confirmó que a la nueva pareja del jugador del Barcelona se le ve su vientre con un poco de volumen, dejando miles de especulaciones en el aire sobre un supuesto embarazo. Archivado como: Novia de Piqué embarazada.

Notan extraño detalle en el vientre de Clara Chía Marti

Según los conductores de Chisme No Like, en las recientes imágenes que han sido filtradas en las redes sociales en donde se le ve a Piqué disfrutando de la compañía de Clara Chía Marti, es donde notaron un detalle extraño en el vientre de la nueva novia del ex de Shakira, por lo que se rumorea que podría estar embarazada.

“Clarita parece que anda medio panzoncita, entonces Javier decía ‘¿serán gases o será que viene un bebé?’. Entonces a ver, vamos a ver; vean ustedes esa pancita, porque descaradamente ya salieron”, señaló Elisa Beristaín al momento de mostrar una de las recientes fotografías de Piqué y Clara Chía. Archivado como: Novia de Piqué embarazada.