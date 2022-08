Sin embargo para su día a día suele optar por looks más desenfadados y en tendencia, siempre con su toque de elegancia y recientemente con un poco de sensualidad. Pues a pesar de que no suele vestir de forma tan “reveladora” ocasionalmente utiliza sexy vestimenta.

La famosa joven intérprete de regional mexicano no para de causar furor en redes sociales, y es que recientemente se le ve más sexy que nunca, tras dejar de ser una niña y convertirse en toda una mujer. Te mostramos a Ángela Aguilar y su última foto en blusa trasparente.

Su outfit lo complementaba con su indiscutible belleza y algunos accesorios que realzaban el look. Además se observaba en la publicación un espectacular fondo de la ciudad de Nueva York , donde Ángela Aguilar no dudo en realizarse un par de fotos.

¿No tenía nada debajo?

Sus fotografías desataron cientos de comentarios, la mayoría de ellos reiterando lo hermosa que es y lo bien que luce cualquier cosa que se ponga. Usuarios de Instagram no dudaron en dejar cientos de emojis de corazón en dicha imagen.

Sin embargo, más allá de su increíble look y lo hermosa que lucía, algo más indiscutiblemente captaba la atención y es que la reveladora blusa transparente que mostraba Ángela Aguilar no dejaba mucho a la imaginación ¡pues se notaba que no tenía nada debajo!