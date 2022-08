“Chiquis no sé cómo maneje su editora, pero si hace eso (pagar muy poco a los compositores) es una injusticia meter a toda la familia”, advirtió Juan al programa de Imagen Tv. “Ahorita estoy teniendo problemas con mi sobrina por un tema, precisamente, ‘Abeja reina’. Aún no han hecho las correcciones de editora que le pedí hace casi tres meses”.

Juan Rivera nuevo conflicto Chiquis. Para los fans de la Diva de la Banda, no es ninguna sorpresa que se sepa acerca de un nuevo problema entre la hija de la fallecida cantante Chiquis Rivera, y su tio Juan, hermano de Jenni. Muchos problemas han sucedido en lo que va del año entre este par, quienes no han dejado de dar de qué hablar en redes sociales.

“Si el señor Urieta está hablando de la editora de mi sobrina, entonces, que diga Chiquis. Chiquis a final de cuentas dijo que ya no es Rivera, nada más es Chiquis; entonces, no es la familia Rivera es Chiquis, si es que es así”, expresó. “Pero a mi papá no le gusta que manchen su nombre e inmediatamente se asesoró con el abogado que tiene en México para ver qué acciones puede tomar contra el señor Urieta si es que se estaba refiriendo a mi papá”. Confesó el productor musical a ‘De Primera Mano’.

Recientemente, el compositor musical, Martín Urieta , una de las cabezas de la Asociación de Autores y Compositores de México, acusó a la familia Rivera de no pagar adecuadamente a los compositores, quienes hacen las letras de sus canciones. Juan Rivera, habló sobre esto y dijo que los Rivera no deberían salir involucrados por cosas que solo son de Chiquis.

“No hay bronca ya. Gracias a Dios sabemos trabajar, ganaremos más, ganaremos menos. Dolió mas el acto; le perdí todo el respeto a mi hermano. Dios me dará más”, concluyó al programa. Esta no es la primera vez que Juan tiene problemas con su hermano, pues es bien sabido que ambos nunca han mantenido la mejor relación.

Juan Rivera nuevo conflicto Chiquis: ¿Qué opinan los Rivera sobre el cierre de la boutique de Jenni?

Pese a que el tema del cierre de la boutique de Jenni Rivera, ha estado dando la vuelta en internet y los integrantes de su familia ya se pronunciaron sobre esto. “Yo no más quiero dejar en claro que creo que mi sobrina Jacqie venía manejando todo lo de Fashion desde seis meses antes de que nos fuimos. Incluso, si van a mi canal de YouTube, quizás en mayo, no del año pasado, sino del anterior, hace dos años me pidieron que si podíamos hacer un jale de remodelación de la boutique. Eso ya lo había manejado mi sobrina. Es más, yo nunca me metí en lo de Fashion”, confesó Juan en un reciente live.

Cabe resaltar que muchos fanáticos de la Diva de la Banda, han estado en desacuerdo con esta drástica decisión. Por su parte Lupillo, ha habló acerca de la decisión que sus sobrinos tomaron en cuanto al cierre de la boutique. Cuando muchos pensaban que el hermano de Jenni iba a estar en desacuerdo, sorprendió al decir que está de acuerdo con sus sobrinos, pues a fin de cuentas es para seguir mejorando.