Juan Rivera cierre boutique: ¿Jacqie es una mentirosa?

Juan aseguró que no tendrían sentido las acusaciones porque Jacqie había tomado las riendas de la boutique desde muchos meses antes de que él y Rosie se alejaran por completo de las empresas de la cantante. Por ello, también apuntó que él no tuvo injerencia alguna en la decisión de cerrar la tienda.

“Yo no más quiero dejar en claro que creo que mi sobrina Jacqie venía manejando todo lo de Fashion desde seis meses antes de que nos fuimos. Incluso, si van a mi canal de YouTube, quizás en mayo, no del año pasado, sino del anterior, hace dos años me pidieron que si podíamos hacer un jale de remodelación de la boutique. Eso ya lo había manejado mi sobrina. Es más, yo nunca me metí en lo de Fashion”