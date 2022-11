Ninel Conde llega a un acuerdo con su ex Giovanni Medina

Ya suspendieron los procesos legales por la custodia de su hijo

“Lo importante es que Emmanuel esté bien” Ninel Conde acuerdo ex. Después de casi tres años de desacuerdos y peleas por la custodia de su hijo, por fin la cantante y actriz Ninel Conde y su ex pareja, Giovanni Medina han llegado a un acuerdo legal por su pequeño. La pareja ha decidido dejar a un lado las controversias entre ellos para determinar qué sucederá con su hijo. Fue a través de la cuenta de Instagram de la “Bombón asesino” donde compartió un comunicado en donde da a conocer que se han terminado los conflictos con su ex. De igual manera, aseguran ambos que los problemas legales ya no ocurrirán entre ellos y su hijo Emmanuel. Ninel Conde llega a un acuerdo con su ex Giovanni Medina A pesar de que solucionarán sus problemas en paz, no se han dado a conocer los arreglos a lo cual llegaron los padres del pequeño, por lo que no es posible saber si será custodia compartida. En la publicación, Ninel Conde menciona, que no hay mejor solución para los problemas que el diálogo. Cabe recordar que los problemas entre Ninel y Giovanni llegaron a un punto crítico, en mayo de este año, hubo un incidente en el que la actriz no pudo ver al niño a pesar de haber realizado un largo viaje. Incluso la artista sólo podía ver a su hijo un par de horas cada 15 días.

Ninel Conde acuerdo ex: Hubo muchos problemas Desde hace unos días se comenzaba a especular sobre el posible arreglo que iba haber entre ambos, ya que durante una alfombra roja de un importante evento, Ninel declaró que iba haber un acuerdo con su ex por su hijo. Anteriormente, la madre de Emmanuel sufría mucho para poder ver a su pequeño. “Me toca cada 15 días lastimosamente, pero bueno, esperamos en Dios que pronto pueda ser una mamá un poco más normal, pero fluyo. Hay cosas que uno no puede controlar así que hay que soltar, encomendárselas a Dios y echarle para delante, no hay de otra”, declaró en su momento. Archivado como: Ninel Conde acuerdo ex

“Hemos decidido dejar de lado dichas disputas” El comunicado fue emitido en un comunicado en la cuenta de red social de la mexicana en donde dice que “Hemos decidido dejar de lado dichas disputas y colaborar uno con el otro para lograr el objetivo de sacar a nuestro menor hijo adelante de la mejor manera, darle un arranque parejo y las mejores oportunidades de desarrollo a nuestro alcance”. De igual manera, en un entrevista con los medios de comunicación, la cantante reveló que todo es por el bien de su hijo: “Lo importante es que Emmanuel esté bien y que tenga un futuro lindo. No estarle agregando piedras al costal de tanta cosa que hay atrás”, dijo a los medios. Archivado como: Ninel Conde acuerdo ex

No estuvo presente en cumpleaños Hace un par de semanas, Giovanni Medina le organizó una fiesta de cumpleaños a su hijo Emmanuel, en donde la presencia de la actriz mexicana no fue requerida. A través de una entrevista exclusiva para People en Español, reveló los motivos por la cual no fue invitada a los 8 años de su pequeño. “La razón por la que no pude asistir al cumpleaños fue porque no fui invitada, porque no soy bienvenida ni entre el papá de niño ni entre su círculo de amistades por la referencia que tienen de mí de viva voz, pues de su papá”, dijo la Bombón asesino en el medio citado. Con información de Infobae y Excélsior. Archivado como: Ninel Conde acuerdo ex