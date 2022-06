Y una de las afectadas fue la cantante quien hizo lo mismo, las imágenes de su rostro de preocupación le han dado la vuelta en las redes sociales, pero ella misma se ha encargado de contar lo que sucedió y lo que pasó por esos instantes en que nadie sabía lo que sucedía, pero buscaban un refugio para no ser atacados, esto tras la noticia de Ninel Conde en tiroteo.

Afortunadamente para ella y el equipo no pasó a mayores y todo quedó en un susto, pues aunque ellos en ese momento no lo sabían, el supuesto tirador activo nunca existió, al menos así lo confirmó el Departamento de la Policía de San Francisco, que acudió para responder a la llamada de auxilio. Para ver el video haz click aquí .

Ninel Conde tiroteo: ¿QUÉ PASÓ RALMENTE?

En otro video se puede apreciar cómo la gente busca resguardarse y protegerse con los policías cerca de ellos, mientras otros agentes corren para cerciorarse de que todo esté bien. Incluso algunas mujeres comenzaron a encarar a los agentes, pero lo cierto es que el caos, la confusión y el temor reinaron por varios minutos en las calles de San Francisco.

En la página de Chamonic, algunas personas comentaron sobre el suceso: “Hay no a dónde vamos a parar, que terrible seguir viendo esto, esta gente mala no para y sigue causando miedo en la gente”, “Sí escuché en las noticias, que fue cerca de donde estaba el festejo”, “chamo yo también estuve cerca y salimos tarde de San Francisco, debió ser algún mal entendido porque no se vio movilizaciones ni nada…”. Archivado como: Ninel Conde tiroteo