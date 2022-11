No es un secreto que las redes sociales ya son parte de la vida diaria de muchas personas incluyendo a las figuras públicas, pues es un medio por el que los famosos pueden compartir con quienes siguen sus cuentas, todo lo que acontece a su alrededor, ya sea por ellos mismos o por otros medios de comunicación dedicados a la farándula. Archivado como: Irina Baeva rompe silencio.

Desde tiempo atrás las especulaciones sobre la separación de la actriz rusa y el galán de telenovelas han estado presentes, e incluso se ha llegado a decir que hubo una tercera en discordia, causante de que Irina Baeva y Gabriel Soto no estén más juntos, pero ahora la protagonista de ‘Me declaro culpable’ decide romper el silencio.

Irina Baeva aparece sin el actor y rompe el silencio tras especulaciones

De nuevo los rumores entorno a la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto comenzaron a resonar luego de que se le viera a la guapísima rusa en una alfombra roja sin la compañía del galán de telenovelas, razón por la que aprovechó estar frente a varios medios de comunicación para decir la verdad de su noviazgo, esto a través de un video compartido por la cuenta de Eden Dorantes Oficial en YouTube.

"Lo único que tengo que decir al respecto es que la única razón por la que nos hemos podido separar, más bien como no estar juntos es por la cuestión de trabajo, yo estuve en Qatar, él está grabando una novela, de hecho por esa misma razón no está aquí conmigo, vengo muy bien acompañada pero no por Gabriel", señaló la actriz rusa.