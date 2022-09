La ex integrante de La Casa de los Famosos decide romper el silencio

Natalia Alcocer denuncia violencia y exige a la fiscalía que haga justicia

Todos los detalles sobre lo que está ocurriendo con la empresaria Natalia Alcocer denuncia violencia: La ex participante de reality shows como ‘Survivor’ e influencer Natalia Alcocer, denunció a su agresor y exige cárcel para él. Natalia rompió el silencio y decidió tener la valentía para hablar de las agresiones que vive de su exmarido, además, se dio a la tarea de explicar a detalle lo que está ocurriendo. Juan José Chimal Velasco es su ex a quien está denunciando, y de acuerdo con las declaraciones de la fundadora de ‘Bótica Olivier’, es el excuñado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, por lo que él varias veces le ha dicho, que no le pueden hacer nada por tener este tipo de contactos. Natalia Alcocer denuncia violencia: “TENGO MUCHÍSIMO MIEDO”. En su video el cual cuenta con al momento más de 22,000 likes, la influencer y ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ comenzó diciendo “Tengo mucho miedo”, explicó posteriormente la situación tan difícil que está viviendo y nombró con todo y apellido a su agresor. “Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, confío en que el bien va a triunfar, pero ya estoy cansada”, aseguró Natalia Alcocer denunciando públicamente a su ex. Archivado como: Natalia Alcocer denuncia violencia

Da a conocer el nombre y rostro de su supuesto agresor Natalia Alcocer quiso denunciar a su expareja ante la Fiscalía, pero no pudo debido a que fue amenazada asegurando que no le podría pasar nada por ser excuñado de Enrique Peña Nieto. Lo que la empresaria exige es que sus hijas dejen de vivir situaciones violentas. Juan José es Ingeniero Industrial en Sistemas. “Mi violentador se llama Juan José Chimal Velasco, hoy le pongo nombre, apellido y cara, estoy cansada que desde que estaba casada con él, o estaba en pareja de él, o como quiera decirle, se me amenazó que él era inmune, que él era intocable por ser excuñado del señor presidente Enrique Peña Nieto, que a él no le iba a pasar absolutamente nada, y fue parte de por qué soporté tanta violencia en mi vida”, explicó. Archivado como: Natalia Alcocer denuncia violencia

Natalia Alcocer denuncia violencia: Presenta pruebas ante las cámaras Pese a tener que lidiar con las situaciones violentas, también aseguró que el sistema que debería de protegerla no lo está haciendo, puesto que de acuerdo a la decisión de una jueza, su agresor está imputado. “Me volví a sentir totalmente impotente, totalmente desprotegida por un sistema donde están los videos, donde el señor está imputado, donde el señor no puede salir del país porque está imputado como agresor, me violentó”, dijo en su video. La exintegrante de La Casa de los Famosos presentó pruebas a la cámara y mostró una colonoscopia hecha por su expareja y cuestiona su veracidad. Con estas evidencias asegura Natalia Alcocer, que su veracidad es dudosa, y que además el doctor que la realizó no tiene ni cédula profesional. Archivado como: Natalia Alcocer denuncia violencia

Exige justicia Natalia Alcocer dio a conocer que su agresor no apoya económicamente a sus hijas, sin embargo lo que ella exige es paz, no dinero, pues asegura que ella puede trabajar y darles todo, que no necesita ningún ingreso económico por parte de él. “Lo único que pido es paz, quiero que este señor esté en la cárcel, que deje mis hijas tranquilas”, dijo conmocionada. Visiblemente afectada, Alcocer exige justicia para su agresor y exige ponerle un alto. “La Fiscalía y el sistema, que se supone nos tienen que cuidar no lo hace; al parecer tengo que llegar muerta o desfigurada para que se haga un asunto grave, para que lo metan a la cárcel; con 31 mil pesos al señor se le otorga el perdón y sigue en las calles”, acabó. Archivado como: Natalia Alcocer denuncia violencia

Recibe apoyo de la gente La opinión de la gente ha sido de mucho apoyo ante la empresaria, quienes aseguran que habrá justicia, además le envían miles de mensajes en apoyo a lo que está viviendo: “Me duele muchísimo este video Nat, ¡Te mando toda mi energía positiva para que esto pare ya!”. “Al contar tu historia, inspiras a otras a hacerlo, a miles a no quedarse calladas. Que bueno que hables con todo y miedo, eres muy valiente”, “¡Eres muy fuerte Nat! Confío en que pronto se te hará justicia! Estoy contigo”, “No estás sola Nat, que coraje, ¡que impotencia! Gracias a Dios haz podido sobrellevar la situación y tus hijas están bien están contigo y saben y sabrán la calidad de mamá que tienen” (PULSA PARA VER TODO EL VIDEO). Archivado como: Natalia Alcocer denuncia violencia