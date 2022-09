El manager del cantante Panchito Arredondo no pudo hacer nada para resguardarse ante la ‘lluvia de balazos’ pues lo agarraron desprevenido por completo aunque en el portal ‘Tribuna’ se asegura que intentó defenderse sacando también un arma de fuego pero no logró accionarla contra los agresores quienes le dispararon a matar. Archivado como: Funeral de Jesús Sonaqui

Y es que resulta que muy poca gente se presentó al funeral de quien fue su amigo. Quien lleva por nombre Héctor Manuel Ibarra, y ex ex participante de ‘La Academia’, publicó un video en donde se queja de todas esas personas que el asegura se hacían llamar ‘amigos’ del representante musical, pues ninguno de ellos estuvo presente para darle el último adiós.

Se lleva a cabo el funeral del artista

A dos días de su lamentable fallecimiento, en la noche de ayer se llevó a cabo el último adiós al representante musical de varios artistas. Pero lo triste de la situación es que muy poca gente se hizo presente en el evento, pues su amigo Héctor Ibarra lo dio a conocer así por un video.

Se puede observar que el ex participante de 'La Academia' se encuentra en las afueras del establecimiento en donde presuntamente estaban velando al artista, y él rompe el silencio diciendo: "Toda la raza que decía que era amiga pues no están, les da miedo. ¿Cuántos músicos, cuántos artistas, cuánta raza no les llenó mi compa y miren, aquí estamos solos", comentó Ibarra. "Le mando un saludo a mi compa Panchito que es el único que ha estado aquí con nosotros y me dijo "ahí estamos", pero ¿Los demás donde están? No veo a ninguno, no veo nada" (VER VIDEO AQUÍ).