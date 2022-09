Hasta el momento se desconoce las causas de su fallecimiento, pero sus seguidores le han escrito palabras de despedida, y claro no podían faltar las agrupaciones en las que formó parte, ya que dejó un gran vacío en sus corazones y ahora lo despiden como uno de los grandes de la música por su virtuosismo con la guitarra, se informó sobre la noticia de que muere guitarrista de Soilwork.

Trágica noticia para la música, muere el famoso guitarrista de la agrupación, Soilwork, David Andersson, estuvo en The Night Flight Orchestra, por lo que el mundo del espectáculo está de luto, así lo confirmaron el grupo al que perteneció a través de un sentido mensaje en las redes sociales, informó el portal de noticias Mariskalrock .

A su vez, la otra agrupación a la que perteneció, The Night Flight Orchestra, escribió lo siguiente en su cuenta oficial de Instagram: “Buenas noches dulce doctor. Todos esperamos que finalmente hayas encontrado la paz. Vamos a echarte mucho de menos. Eras único en tu clase y un músico brillante”.

¿QUÉ DIJERON LOS FANS?

Por su parte, los seguidores del guitarrista comentaron lo siguiente: “Alma genuinamente afectuosa… Jod…, esto me arruina… Nunca tuve la oportunidad de verlos en vivo… Los extrañé hace unos años en Toronto y me arrepentí desde entonces… Aún más ahora 🙁 Gracias por compartir esta historia”.

Otros comentaron: “Tenía la esperanza de tener la oportunidad de conocerlo porque quería decirle que su música me ha ayudado en mi viaje lejos de la enfermedad mental. Las canciones que escribió para Soilwork y NFO me ayudaron y aún me ayudan mucho. Tan triste leer esto”, dijo una persona en Twitter. Archivado como: Muere guitarrista Soilwork