“¿Cuál es el motivo por el que me están arrestando?”, escucha que pregunta la mexicana a los oficiales que se encuentran con la orden de aprensión en su contra. Ante su cuestionamiento, la autoridad respondió: “Por no presentar a sus menores en la convivencia familiar”.

“Saliendo aquí de juzgados y me van arrestar. Me están aquí esperando”, comenzó diciendo Alcocer y compartiendo con sus más de 320 mil seguidores en la mencionada plataforma como evidencia de lo que estaba por ocurrirle en la Ciudad de México .

Durante las últimas horas el nombre de la ex participante del reality ‘La Casa de los Famosos’ ha dado mucho de que hablar, sin embargo no se tratarían de buenas noticias. La presentadora mexicana Natalia Alcocer es arrestada y revela estar embarazada, le brindamos los detalles.

Natalia Alcocer: “Me voy a ir 12 horas, me van arrestar 12 horas”

“Me voy a ir 12 horas, me van arrestar 12 horas”, dice entre risas y nervios en plena trasmisión. “Vean todo lo que planeó el señor, me están grabando”. “Pues bueno chicos, esto es lo que está pasando. No estoy sola, está aquí mi papá, mis abogados y parte de la prensa”.

“El jot.. este obviamente no salió tenía todo planeado. Les pido que se comuniquen con el secretario Omar García Harfucht y la licenciada Claudia Sheinbaum, no está bien lo que están haciendo”, concluyó con su transmisión Natalia Alcocer.