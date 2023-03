Los padres de familia jugarán un rol importante en estos nuevos capítulos

“Entonces crear un programa con niños y niñas como ellos o expertos adultos que suenan como ellos y son de mismos países que ellos es súper importante en el desarrollo de autoestima”, añadió Romina Puga totalmente en exclusiva para MundoNow. También compartió que la serie no va dirigido solo para los pequeños del hogar, sino que los padres de familia también tendrán un juego importante dentro de ‘Club Mundo Kids’.

“Cada episodio incluye una pregunta escondida que empieza con ‘¿Cuál es la montaña más alta?’, ‘¿Cuál es la comida más popular?’, ‘¿Qué controla el cerebro?’, ‘Si los dinosaurios todavía existen’… Es entretenido porque como adultos nos olvidamos de la respuesta o quizá no lo sabemos y no queremos decir que no lo sabemos”, señaló la coanfitriona hispana de ‘Club Mundo Kids’. Archivado como: Romina Puga Mundo Kids.