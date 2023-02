Sismo Acapulco Ciudad México: “SE SINTIÓ FUERTE”

Algunas personas comentaron lo siguiente: “”No fue leve en Acapulco. Se sintió un jalón muy muy fuerte”, “en Acapulco Diamante se sintió fuerte no leve”, “en Acapulco se sintió súper fuerte”, “en Acapulco se sintió horrible”, “a mí no me engañan se sintió de un solo golpe durísimo muy diferente en CDMX no se siente así”, “se escuchó y se sintió muy fuerte”.

Otros habitantes dijeron: “Chale, yo que soy de la cdmx lo sentí más fuerte y aquí en Acapulco ni se escuchó alarma”, “yo estuve en CDMX en 1985 y 2017. En Ninguno de los 2 sentí 5 segundos tan intensos como el sismo que sentimos en Acapulco hace media hora. Fue extraordinariamente raro. Dicen 4.4 pero la sensación fue brutal. Y lo dicen todos los que evacuaron”. Archivado como: Sismo Acapulco Ciudad México