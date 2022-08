Nacho Casano, como es conocido en el medio artístico, se describió a si mismo como un hombre con poca paciencia y que además se enoja bastante. “Soy gruñón, eso lo tengo; no me enorgullece, pero así soy”, dijo a Hoy Día justo antes de entrar a ponerle picante al programa de telerrealidad.

Antes de que comenzara la segunda temporada de La casa de los famosos, el actor argentino residenciado en México aclaró que por los momentos estaba solo. “ No estoy en pareja , no tengo una relación sentimental”, dijo en una entrevista con Telemundo. Sin embargo, las cosas han cambiado durante la convivencia en la casa.

“A Nacho lo conocía poco en un proyecto, no lo conocía tanto, es una persona muy rara, sí es misógino y es machista y manipulador también. Él esta maquinando todo, se preparó para venir a este proyecto y ha sabido hacer la cosas, utilizando ahí ciertas estrategias”, comentó Eduardo Rodríguez en una entrevista con Mundo NOW tras ser expulsado de la casa.

Sobre el actor argentino

“Es una persona rara la verdad, sí es machista y creo que todavía no se identifica bien que es lo que es. De repente puede intentar tener una relación con Ivonne o con Lewis. O sea él le puede tirar a lo que sea”, agregó Rodríguez sobre las inclinaciones sexuales que notó del argentino. Finalmente, refiriéndose al juego dijo que “es una persona que no juega muy derecho, a mi me trato de jalar un grupo para hacer una estrategia y no me hace leal”.

A Nacho Casano le picó el interés por la actuación cuando estaba en Colombia, dónde tomó algunos cursos en RCN Televisión. En 2007, se mudó a México y comenzó a estudiar para la conducción, actuación y neutralización de acento en el Centro de Educación Artística de Televisa.