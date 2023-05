Querido músico fallece tras estar delicado de salud.

Su hija dedica desgarrador mensaje de despedida.

Francisco “Chico” Lara deja corazones devastados.

Muere músico Francisco Lara. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades, algunos pasan por procesos muy complicados de salud, mientras que otros terminan quitándose la vida entre tantas cosas más, pero sin duda este 2023 ha sido muy cruel con ellos.

Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de un músico de origen hondureño dejando corazones rotos tras su partida. A través de los diversos artículos realizados por Mundo Now se ha informado de todo lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción.

Muere el querido cantante Francisco “Chico” Lara

Hace apenas unas horas se dio a conocer el sensible fallecimiento del músico Francisco ‘Chico’ Lara quién murió este jueves 11 de mayo, su inesperada muerte ocurrió de un momento a otro y se presume que el artista hondureño había estado delicado de salud durante los últimos meses. Se desconoce la causa de su muerte.

Según los diversos reportes proporcionados por distintos medios de comunicación, la triste noticia la confirmó este jueves el compositor Oswaldo Espinal quién lamentó la muerte del músico nacional, quién ha dejado un gran legado a lo largo de su carrera, cabe mencionar que Francisco Lara también fue un exitoso emprendedor. Archivado como: Muere músico Francisco Lara.