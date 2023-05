Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. A través de los artículos compartidos por Mundo Now sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía. Archivado como: Lupillo Rivera confirma soltería.

El cantante afirma que no fue por culpa de terceros que su relación terminara

“Ella tenía la libertad de ir y salir a donde ella quisiera ir, y estábamos viviendo bajo el mismo techo, pero porque a ella apenas le entregaban su depa en este mes, entonces la nota pues se adelantó y se hizo ver de una manera negativa”, aclaró Lupillo Rivera ante las cámaras de ‘Hoy Día’.

"Yo como hombre tengo que salir y decir por favor, la muchacha no ha hecho nada malo, no ha hecho nada equivocado. Giselle es una mujer que me entregó 3 años de su vida, puedo decir que los mejores porque fue el tiempo de Covid".