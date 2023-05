De acuerdo con los primeros reportes, la legendaria estrella de la exitosa banda ‘Terror Squad’s’ fue identificada como Charlie Rock LD y fue la misma agrupación del Hip-hop quienes confirmaron la triste noticia, pero no se dieron más detalles sobre su muerte, por lo que se desconoce qué la provocó.

Una tragedia más se registra en el mundo de la música. Fanáticos y seres queridos despiden a la legendaria estrella del Hip-hop quién fue considerado como un maestro del Bronx para muchos de sus seguidores, cabe mencionar que la causa de su muerte no ha sido confirmada hasta el momento de la redacción de esta nota.

Uno de los compañeros de Charlie que también forma parte de ‘Terror Squad’s’ fue quién compartió a través de sus redes sociales la sensible noticia del fallecimiento de su colega. El astro de la música Félix Delgado, conocido como ‘Cuban Link’, acudió a su cuenta oficial de Instagram para confirmar el deceso de la leyenda del Bronx.

A pesar de que afirmaran que estaba “limpio”, el propio Charlie en uno de sus blogs subidos a su cuenta de YouTube habría revelado que recibió una sentencia de prisión de 10 a 20 años a la edad de 18 años, pero se “reinventó”. Al poco tiempo de eso condujo el podcast Reppin’ Da Real y fue entrenador de vida y mentor de jóvenes según lo afirmó The Sun . Archivado como: Muere Charlie Rock LD.

Si bien, no se sabe la causa que provocó la muerte de Charlie, sin embargo, Cuba Link se encargó de afirmar que la leyenda del Hip-hop “estaba limpio, estaba haciendo lo suyo”, dejando entre ver que Rock LD no tenía algún tipo de vicio e incluso el astro de la música lamentó su muerte como una “vergüenza”.

Las condolencias aparecen de inmediato

Al momento de darse a conocer el sensible fallecimiento de Charlie Rock LD, las condolencias no tardaron en aparecer por parte de fanáticos dentro del post de Cuba, “Descansa tranquilo, Charlie Rock LD. Siempre mostraste mucho amor por aquí. Tu viaje por este lado ha terminado. Descansa por ahora”, “Estoy devastado, mi corazón está rompiéndose”, “Ahora se ha ido”, “¡Mis condolencias!”, se puede leer. AQUÍ PUEDE VER EL VIDEO.

La agrupación de ‘Terror Squad’s’ fue fundado en The Bronx, Nueva York en 1998, donde Charlie no tardó en incorporarse y dejar un gran legado dentro del Hip-hop. Sus miembros incluyeron estrellas como DJ Khaled y “Fat Joe” Joseph Antonio Cartagena, informó The Sun. Archivado como: Muere Charlie Rock LD.