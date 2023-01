Muere estrella de la WWE en trágico accidente.

Muere luchador Jay Briscoe. Muere luchador Jay Briscoe. El año 2023 no para en mostrar las grandes desgracias para los famosos de todo ámbito, y a través de los artículos realizados por MundoNow sus lectores han estado al tanto de las situaciones complicadas que las figuras públicas han atravesado, desde su salud hasta la muerte.

Y esta ocasión no es la excepción, el mundo del deporte en general se viste nuevamente de luto luego de que se difundiera la sensible noticia del sensible fallecimiento de una joven estrella de la lucha libre tras haber sido víctima de un fatal accidente automovilístico, tenía 38 años.

Muere el luchador de la WWE Jay Briscoe

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue identificado como Jamin Pugh, mejor conocido dentro del deporte como Jay Briscoe. El propietario de las promociones de Ring of Honor y All Elite Wrestling , Tony Khan, fue quién se encargó de confirmar la triste noticia este martes 17 de enero por la noche.

Según los informes, el que era considerado como una leyenda de la lucha libre, sufrió un fatal accidente automovilístico en Laurel, Delaware, alrededor de las 5:30 p.m del pasado martes 17 de enero, mismo que sería el causante de su muerte a la edad de 38 años.