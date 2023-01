Esta información ha sido dada a conocer por el portal español Sport, sin embargo, Piqué podría salir perdiendo debido a que la canción en donde hablan sobre él y Clara Chía, no contiene referencias tan explícitas. “al no haber referencias explícitas a su persona” por lo que “podría salir perdiendo en un hipotético juicio”, indicó el portal. Archivado como: Shakira afronta nuevos problemas legales

Piqué las podría llevar de perder

La contraparte de Shakira, podría tenerlas todas de perder, no solamente porque los abogados no podrían defender al futbolista debido a los detalles que te revelamos anteriormente, si no que ya perdió porque el objetivo de la cantante se cumplió, ganó millones con una canción en donde se desquita de su ex.

Pero más allá de eso, la intérprete de 'Las de la Intuición', ha dado bastante de qué hablar por sus comportamientos recientemente, pues a Shakira no le bastó con la canción, si no que medios españoles revelaron imágenes en donde se ve como hay una bruja asomándose por el balcón de la cantante apuntando a casa de sus exsuegros.