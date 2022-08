Jaimie Branch se destacó por ser una artista de jazz de la escena de Chicago, Baltimore y su natal Nueva York, además de compartir su talento con Estados Unidos y el mundo, Branch había sido colaboradora de bandas como TV On The Radio o Spoon.

Gran artista de música jazz

Según Mondo Sonoro tuvo una gran reputación en el ámbito de la improvisación, Branch trabajó en solitario y con múltiples bandas. Lanzó su primer álbum solista “Fly Or Die” en International Anthem en 2017. En 2019, siguió su secuela: “Fly Or Die II: Bird Dogs Of Paradise”.

Según The Guardian, Branch nació en Nueva York el 17 de junio de 1983 y empezó a tocar la trompeta a los nueve años. Se mudó a Chicago en su adolescencia y comenzó a explorar la historia del jazz, iniciada por ’58 Sessions Featuring Stella de Starlight de Miles Davis y más tarde por The Shape of Jazz to Come de Ornette Coleman, aunque también tocaba la trompeta y los teclados en un estilo punk.