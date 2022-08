El representante estadounidense Charlie Crist ganó el martes la nominación demócrata a gobernador en Florida, lo que lo coloca en posición de desafiar al gobernador Ron DeSantis este otoño en una campaña que el republicano en funciones considera como el primer paso hacia un posible candidato, informó The Associated Press.

Nueva York está celebrando su segunda ronda de elecciones primarias después de votar en junio para contiendas estatales. El martes cubrirá los 26 escaños de la Cámara de Representantes de EE. UU. del estado, una fecha retrasada después de que un juez ordenara volver a dibujar los mapas políticos, informó The Associated Press.

El representante Markwayne Mullin ganó la segunda vuelta de las primarias republicanas del martes para ocupar el escaño vigente de Oklahoma en el Senado de los Estados Unidos, informó The Associated Press . La reñida batalla por las votaciones, se demostró en las cifras y declararon que casi el 44% de los votos fueron contabilizados para Mullin.

Resultados primarias EEUU 2022: ¿Uno de los favoritos?

Mullin será ampliamente favorecido en las elecciones generales de noviembre contra la ex representante demócrata de Estados Unidos, Kendra Horn, junto con un independiente y un libertario. Oklahoma no ha elegido a un demócrata para el Senado de los Estados Unidos en más de 30 años, informó The Associated Press.

En un estado donde casi el 10% de la población se identifica como indígena estadounidense, tanto Mullin como Shannon son miembros de tribus nativas americanas: Mullin es ciudadano cherokee y Shannon, que también es afroamericano, ciudadano de la nación Chickasaw, reveló AP. Archivado como: Resultados primarias EEUU 2022