Los próximos estrenos de Amazon Prime están a tan solo unos días de llegar a tu pantalla, y lo harán con elencos conformados por las más grandes estrellas de Hollywood , que se unen a directores reconocidos para darle vida a increíbles películas de todos los géneros.

Con los próximos estrenos de Amazon Prime podrás reír lo mismo que llorar, y es que se trata de atractivos títulos en los géneros del terror, el drama y el documental, los cuales han recibido críticas mayormente positivas en la escena internacional: ¡Estos son los estrenos que no querrás perderte!

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Esta es una serie de televisión en la que Amazon Prime está apostado una gran cantidad de recursos, y algunos medios comienzan a especular ya que The Lord of the Rings: The Rings of Power es la serie más cara que se ha producido en la historia de la televisión.

La serie fue filmada en Nueva Zelanda, al igual que las demás entregas de la saga del mismo nombre; sin embargo, no está directamente relacionada con la historia de J.R.R. Tolkien, ya que fue pensada como una ‘precuela’ que ocurre miles de años antes de El Señor de los Anillos.