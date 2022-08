“Vamos a tener a Dios en la boca”

Más adelante, y sin andar con rodeos, Vieira Vidente dijo que en septiembre “vamos a tener a Dios en la boca”: “En este mes vamos a ver a personas que se van a unir, pero hay que tener mucho cuidado porque habrá muchas personas que nos van a dar la espalda. Aparte, vamos a tener una situación muy delicada en los próximos meses”.

Las siguientes dos cartas le revelaron a la psíquica que en México, principalmente en el norte del país, las cosas no andan bien por la falta de agua, pero eso no sería todo: “Veo también una tragedia fuerte para México, veo algo que viene pronto, vamos a tener la pérdida, no solo de un hombre, sino también de una mujer. Hay una persona que se siente atada, que se siente mal y que no encuentra por dónde salir”, ¿quién será? Adelantó que se tratan del medio artístico.