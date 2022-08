Al menos tres personas resultaron heridas en un estacionamiento en las afueras de un parque de diversiones en Chicago

La balacera ocurrió en el parque Six Flags Great America en Gurnee, Illinois

“Hay un tirador activo, al suelo, al suelo”, dijo un testigo

Momentos de terror en un parque de diversiones de Estados Unidos. Al menos tres personas resultaron heridas en un tiroteo en el estacionamiento de un parque de diversiones al norte de Chicago que envió a los asistentes a buscar seguridad y correr para salvaguardar sus vidas, dijeron las autoridades.

Los oficiales respondieron alrededor de las 7:50 de la noche del domingo 14 de agosto después de que varias llamadas al 911 reportaron disparos en el parque Six Flags Great America, ubicado a unas 45 millas (72 kilómetros) al norte de Chicago, dijo el Departamento de Policía de Gurnee.

Tiroteo en parque de diversiones de Chicago deja varios heridos

“El tiroteo… no fue un acto al azar y pareció ser un incidente dirigido que ocurrió fuera del parque”, dijo el Departamento de Policía de Gurnee en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, de acuerdo con información reseñada por la agencia The Associated Press.

Según una investigación inicial, la policía dijo que un sedán blanco ingresó al estacionamiento y condujo hacia la entrada principal del parque. La gente salió del auto y disparó a otra persona en el estacionamiento antes de irse, dijo la policía.