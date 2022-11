Muere la estrella de música country Jeff Cook a los 73 años

Muere Jeff Cook: Los éxitos de ‘Alabama’

En total, lograron más de 30 éxitos country número uno, incluido uno por año desde 1980 hasta 1993; entre ellos se encuentran clásicos como “Dixieland Delight”, “Song of the South” y “I’m in a Hurry (and Don no sé por qué).” Se convirtieron en uno de las mayores representaciones de este género.

Las ventas de sus álbumes superaron los 75 millones y fueron el raro grupo en ganar el Premio al Artista del Año de la CMA, llevándose a casa el codiciado premio en 1982, 1983 y 1984. Aunque no lograron ingresar a la lista de los mayores álbumes de country vendidos, marcaron historia.