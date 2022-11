Chris Evans es nombrado como el hombre vivo ‘más sexy’ del mundo

Chris Evans puede haber dejado el escudo de Capitán América, pero tiene una nueva insignia de honor: ha sido nombrado el hombre vivo más sexy por la revista People. La elección fue anunciada el lunes en la noche en el programa nocturno de entrevistas de Stephen Colbert y en la web de la revista, según la Agencia The Associated Press.

Nacido en Boston, mantiene su vinculación a la web de compromiso cívico A Starting Point, que cofundó en 2020. Mientras traza la siguiente parte de su vida y de su carrera, espera que el reconocimiento de People sea un hito. “Esto es algo que, cuando me haga viejo y flojo, podré mirar atrás y decir: ‘Recuerdo cuando…’”, señaló Evans. “Tengo suerte de estar en la conversación”.

¡Ahora piensa en el matrimonio!

Su primer papel en el cine fue en la película “The New Comers”, en el año 2000, e interpretó al superhéroe Johnny Storm, Antorcha Humana, en dos filmes de “Los 4 Fantásticos” en 2005 y 2007. Pero la fama le llegó en 2011 con “Captain America: The First Avenger” (“Capitán América: El primer vengador”), según ING España.

En la entrevista, el actor indicó que en sus planes de futuro entran el matrimonio y formar una familia. “Eso es absolutamente algo que quiero”, afirmó, pero apuntó que no espera comentar mucho de su vida privada en público porque “algunas cosas las quieres sólo para ti, o sólo para mi familia y mis amigos”.

