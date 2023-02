“Quiero pensar que el Dios en el que creía tu bendita madre (y la mía) está allí, esperando para recibirte. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión”, finalizó el post Henry. Poco después, las muestras de cariño no se hicieron esperar y enviaron sus condolencias a la familia Ciccone y al propio Joe Henry, ante la muerte de Anthony. Archivado como: Muere hermano Madonna

Muere hermano Madonna: ¿Una relación difícil?

Fue en el 2013, cuando el hermano mayor de Madonna declaró que no tenían una relación cercana. En la entrevista que ofreció al Daily Mail, confesó que la cantante solo estaba “centrada en su propio mundo” y no le interesaba si estaba vivo o muerto. Al igual, declaró que ninguno de los dos sentía afecto por el otro, aunque claro, dichas declaraciones se dieron en uno de los momentos más difíciles del hombre.

"A Madonna no le importa un … sí estoy vivo o muerto. Ella vive en su propio mundo. Nunca la amé en primer lugar, ella nunca me amó. Nunca nos amamos.", fueron las declaraciones que ofreció Anthony Ciccone al Daily Mail en el 2013 y citó The Sun Us. Poco después, declararían que se encontraba rehabilitándose en un centro para personas con adicciones y sin vivienda.