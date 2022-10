Actualmente dichas plataformas son usadas por millones de personas, entre ellas las celebridades, por lo que cada contenido que los famosos suelen compartir mediante redes sociales no tardan ni un segundo en hacerse completamente viral o causar gran polémica, cosa que ocurrió con Madonna. Archivado como: Madonna sale del clóset.

Recientemente comenzó a circular un video que ha causado gran revuelo dentro de la plataforma de Tik Tok, se trata de una pequeña grabación que realizó la misma Madonna en su cuenta oficial de dicha red social, no es un secreto que la intérprete de ‘Like a prayer’ es considerada como un símbolo de la comunidad LGBT+.

En el video se le aprecia a la cantante estadounidense dentro de su lujoso baño usando un estilo de overol blanco con las peculiares características en forma de pico que suele usar en el área del busto y luciendo una melena color rosada, extravagantes looks que desde siempre la han hecho resaltar.

Así reaccionaron los usuarios internautas

La cantante de 64 años tomó la lencería y se posicionó a una distancia del bote de basura para arrojar las bragas y cumplir con el reto de Tik Tok, pero la intérprete de ‘Frozen on fire’ terminó fallando su lanzamiento, posteriormente levanta las manos en señal de aceptación y se aleja de la cámara. Cabe señalar que dentro del clip Madonna no dio más detalles entorno a su supuesta declaración de ser ‘gay’, pero sus seguidores lo tomaron como algo oficial.

Ante eso muchos de sus seguidores no tardaron en reaccionar dentro de la caja de los comentarios y las criticas no faltaron, “La veo y no lo puedo creer”, “Tiene un aire a Marilyn Manson”, “No dejó ni la juventud”, “Es una mujer real la amo”, “Soy yo, o se esta pareciendo a Lyn May”, “Madonna ha sido bisexual literalmente décadas”, “Prima del faraón”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Madonna sale del clóset.