La tercera edición de ‘La Casa de los Famosos’ trajo consigo varios romances, algunos muy fugaces y otros que parecen prometer un gran futuro, tal es el caso de Dania Méndez y el actor Arturo Carmona, este romance ha sido muy sonado durante las últimas semanas, pues las actitudes del ex de ‘ La Güerita Consentida ‘ han estado en la mira de todos.

Una vez más Arturo Carmona estuvo envuelto en una fuerte polémica por las actitudes que ha tomado dentro de ‘La Casa de los Famosos 3’, ya que muchos de los seguidores del reality han considerado al ex de Alicia Villareal como alguien ‘posesivo’ y muy ‘celoso’ por las acciones que ha tenido respecto a Dania.

Hija Alicia Villarreal Arturo. ‘La Casa de los Famosos’ dentro de su tercer temporada, ha estado llena de polémica tal como muchos lo esperaban, pero lo que captó por completo la atención de los televidentes hispanos, fue que se confirmara la participación del ex de Alicia Villarreal, Arturo Carmona, quién ha sido duramente criticado por sus actitudes y ahora su hija sale a defenderlo a toda costa.

Una vez más Melanie Carmona no se quedó callada y en la sección de preguntas y respuestas que se realiza a través de la plataforma de Instagram, fue que habló sobre la situación actual que ha estado atravesando su papá luego de que la cuestionaran ante la forma de actuar del actor. La hija de Alicia Villarreal respondió de manera contundente.

Las personas que vieron la actitud de Arturo Carmona no tardaron en tacharlo como una persona tóxica, por ende, Melanie Carmona salió en defensa de su padre. Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que la también hija de Alicia Villarreal defiende al actor de las acusaciones que se le han hecho.

Posteriormente señaló que todo se trata de un complot para que Arturo Carmona quede fuera del reality: "Entonces les pido que si van a opinar, investiguen un poquito más del tema y no solo reaccionen por impulsividad por cosas que ven en Instagram porque obviamente hay muchas estrategias de otros contrincantes, de las personas que están dentro de la casa pues obviamente para ganar, entonces nada más para que sepan eso".

“Oigan se me estaba complicando mucho contestar estas preguntas, tengo muchísimas obviamente… Van a pensar ‘ay pues es su hija lo está defendiendo’, obvio sí, siempre voy a defender a mi papá pero nada más los invito a que vean el 24/7, en vez de estar opinando o juzgando por lo que suben a Instagram, porque siempre hay un contexto de todo y no necesariamente suben todo el contexto a Instagram y sí él reacciona así, es por algo”, señaló.

“No lo estoy justificando, yo sé que no está actuando de la mejor manera”

Luego de eso volvió a grabar una historia en su Instagram donde aclaró que no está a favor de su comportamiento pero volvió a demostrar que siempre saldrá en defensa de su padre, “No lo estoy justificando, yo sé que no está actuando de la mejor manera, pero yo como su hija sé de qué lugar viene y sí le están diciendo que se sienten incómodas, si él ve cosas raras, siente cosas raras, su instinto va a ser proteger”.

"Lamentablemente, él vivió una situación conmigo, no muy agradable, y siento que su instinto es proteger y reaccionar impulsivamente… Cómo les digo, igual, y él no está reaccionando de la mejor manera, pero muchas veces sacan de contexto todo. Probablemente, me tiren mucho 'hate' por esto", añadió a sus declaraciones la hija de Alicia Villareal.