Ana Gabriel estalla en pleno concierto que dio en EEUU.

La cantante de 67 años anunció su retiro de los escenarios.

El contundente mensaje de Ana Gabriel. Ana Gabriel anuncia retiro. ‘Diva de América’ tiene años ‘desaparecida’ de la televisión, más no de los escenarios pues actualmente reside en Estados Unidos y se encuentra de gira con sus éxitos en aquella nación haciendo crecer aún más su carrera artística. Pero recientemente la conocida como Ana Gabriel ha dado mucho de que hablar en redes. Cuando de celebridades se trata, las redes sociales se llenan de temas que generan miles de comentarios sobre lo que acontece en la vida diaria de las estrellas, recientemente comenzó a circular una serie de fotografías y videos de una de las cantantes más cotizadas en toda Latinoamérica. Ana Gabriel se enoja durante concierto en EEUU Luego de pasar más de cuatro décadas deleitando a más de uno con sus melodías, la querida cantante hispana ha tomado una drástica decisión durante el recién concierto que ofreció en la ciudad de Los Ángeles, pues tal parece que el público puso en una situación difícil a Ana Gabriel y ella misma lo dio a conocer. Las redes sociales ya son parte de la vida diaria de muchas personas incluyendo a las celebridades, pues es un medio por el que los famosos pueden compartir con quienes siguen sus cuentas, todo lo que acontece a su alrededor. Varias estrellas hacen uso de estas plataformas para dar a conocer lo que sucede en su vida diaria tal es el caso de de la intérprete de ‘Simplemente amigos’.

La cantante hispana recibió faltas de respeto por parte del público que asistió a su concierto Mediante su cuenta oficial de Instagram, Ana Gabriel compartió una fotografía del concierto que ofreció de manera reciente en Estados Unidos, mismo en donde anunció que muy pronto se retiraría de los escenarios luego de que los asistentes a su presentación ocasionaron un desequilibrio en la cantante de 67 años. “A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones”, se lee en el comunicado de Ana Gabriel. Archivado como: Ana Gabriel anuncia retiro.

Ana Gabriel anuncia su retiro de los escenarios y la música “Asimismo, pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor. Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero si me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión”, finalizó el texto que la ‘Diva de América’ publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Por su parte en la cuenta de ‘Tus Celebridades’ dentro de la plataforma de Instagram, se compartieron un par de videos en donde Ana Gabriel anunció su retiro de los escenarios mientras ofrecía su concierto, “Dejaré los escenarios y no está muy lejos porque estoy cansada, porque tengo el derecho de vivir, de disfrutar a mi familia”, se le escucha decir a la ‘Diva de América’. Archivado como: Ana Gabriel anuncia retiro.

“Dejaré los escenarios y no está muy lejos porque estoy cansada” “Dije que cuando yo me retirara nunca iba a decirlo, pero estoy tan emocionada que no puedo dejar de decirles que no sé cuando, puede ser el año que viene”, dijo la cantante de 67 años. Mientras que en otro video señaló que el público la desequilibró, “En este momento puedo decir que lo único que estoy haciendo es faltándole el respeto a todos ustedes como artista aunque ustedes me lo hayan faltado primero”, señaló. “Tengo la dignidad y humildad de aceptar que en este momento la artista les está faltando el respeto, pero hoy y ahorita arranca el concierto como lo hago, como están acostumbrados a escucharlo por el amor a ustedes, por amor a mi familia, por respeto, por el amor de México les guste o no, por el amor a Latinoamérica”, se escucha en el otro video en donde Ana Gabriel mostró su molestia tras ser interrumpida en su presentación. PARA VER LOS VIDEOS DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Ana Gabriel anuncia retiro.

Seguidores no tardaron en reaccionar al anuncio de Ana Gabriel Lo anterior provocó la reacción inmediata por parte de los internautas quiénes mostraron su inconformidad con las personas que le faltaron al respeto a Ana Gabriel interrumpiendo su presentación, mientras que otros suplicaban a la cantante que no se retirara de los escenarios y continuara con su intachable trayectoria. “Ya no hay respeto, pagas para ver un concierto y personas mala educadas no te dejan ni disfrutar”, “Yo estuve ahí falta de respeto del público”, “Solo queda comprenderte y seguir escuchando y disfrutando tu música”, “El escenario es de ella y sobre el Ana Gabriel puede cantar, hablar y hacer lo que quiera”, “Usted hizo bien en defenderse de esa gente irrespetuosa”, “Que pena”, “No te retires hermosa”, se puede leer. Archivado como: Ana Gabriel anuncia retiro.

TE PUEDE INTERESAR