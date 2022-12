Muere Franco Harris, el corredor del Salón de la Fama que estuvo en los Pittsburgh Steelers

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso de la legenda de la NFL

Fue conocido por una gran atrapada que no se ha olvidado

Muere Franco Harris, el corredor del Salón de la Fama de los Pittsburgh Steelers, quien fue el autor de “The Immaculate Reception”, que se cataloga como la jugada más icónica en la historia de la NFL, tenía 72 años, de acuerdo con información que ha sido publicada por el portal de noticias de AP. la noticia la dio el hijo de Harris, Dok, le confirmó a The Associated Press que su padre falleció durante la noche. No se dio ninguna causa de muerte.

Su deceso se produce dos días antes del 50 aniversario de la jugada que proporcionó la sacudida que ayudó a transformar a los Steelers de corredores a la élite de la NFL y tres días antes de que Pittsburgh retire a su jugador número 1. 32 durante una ceremonia en el medio tiempo de su juego contra Las Vegas Raiders.

GRAN TRAYECTORIA

Harris corrió para 12,120 yardas y ganó cuatro anillos de Super Bowl con los Pittsburgh Steelers en la década de 1970, una dinastía que comenzó en serio cuando Harris decidió seguir corriendo durante un intento de último segundo del mariscal de campo de los Steelers, Terry Bradshaw, en un partido de playoffs contra Oakland en 1972. .

Con Pittsburgh perdiendo 7-6 y enfrentando cuarta y 10 desde su propia yarda 40 y 22 segundos restantes en el último cuarto, Bradshaw retrocedió y lanzó profundo al corredor French Fuqua. Fuqua y el back defensivo de Oakland, Jack Tatum, chocaron y enviaron el balón hacia el mediocampo en dirección a Harris, se informó sobre la noticia de que muere Franco Harris.