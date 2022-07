“Lo siento mucho por este horrible accidente es TERRIBLE! No tengo palabras para eso…”, “Lamento mucho su pérdida. Orando por usted y su familia”, “Lamento profundamente tu pérdida”, “Lo siento muchísimo por lo de su marido”, fueron otros comentarios en la publicación.

Por su parte, la actriz y cercana amiga de Bevin Prince, Odette Annable dedicó un extenso mensaje tras la muerte. “La vida y el amor que le diste a mi mejor amiga hizo que se sintiera bien que estuviéramos a miles de kilómetros de distancia. Mientras estoy sentado en su hermosa casa, mirando hacia el océano, no dejo de pensar en el regalo que le hizo a Bevin”, se leía en la publicación.

Además, la actriz Odette Annable reveló estar junto a Bevin Prince tras el doloroso momento. “Estar aquí con Bevin, escucharla compartir historias sobre ti y tu amor me rompe el corazón por ella. porque ella perdió el amor de su vida y el mundo perdió a uno muy, muy bueno”, dijo en Instagram .

“No había nada que Will respetara o valorara más que el Sueño Americano”

“Recess es el negocio que Will y su esposa Bevin habían estado construyendo y creciendo en su nuevo hogar en Carolina del Norte. No había nada que Will respetara o valorara más que el Sueño Americano, el espíritu empresarial y las mujeres en los negocios”, apunta la campaña de donaciones revisada por MundoNOW.

“Sabemos que quería ver que este negocio continuara con gran éxito y condujera al empleo de muchas más personas. Crear trabajos gratificantes y significativos para los demás era el legado que Will quería dejar”, acotó la descripción de la campaña que ha reunido más de 42 mil dólares.