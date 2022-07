No cabe duda que desde que iniciaron las fuertes disputas entre los hijos de Jenni Rivera y los hermanos de la cantante, la familia se ha visto un tanto distanciada pero a quienes hemos visto convivir más mediante redes sociales son a Juan y Rosie, pero recientemente el productor musical ha impactado en sus redes tras compartir inesperada fotografía.

Juan Rivera comparte foto. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. A través de los artículos compartidos por Mundo Now sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía.

Así fue como los seguidores del hermano de Jenni Rivera reaccionaron a la imagen

A pocos días de haber sido el cumpleaños de Jenni, fue que Juan Rivera decidió compartir con quienes le siguen en Instagram la fotografía en donde aparece junto a sus hermanos, desde esa imagen se puede ver la unión que el productor tenía y actualmente mantiene con Rosie. Al ver lindo recuerdo de los hermanos Rivera juntos la reacción de los internautas no tardó en hacer presencia.

“Lindos recuerdos”, “Dios traerá de vuelta esos días. Puede que no sea lo mismo, pero el amor familiar nunca muere”, “Ojalá los que quedan vuelvan a estar juntos otra vez”, “Eso es porque te gusta pelear con todos”, “Esta foto no tiene precio… lo que darías por rebobinar ese día. Mantente humilde Juan”, “Preciosa foto”, “Familia perfecta no hay”, “Jenni siempre vive en ustedes”, “Me encanta esta foto”, compartieron los internautas. Archivado como: Juan Rivera comparte foto.