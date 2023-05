Este fin de semana se dio a conocer la noticia de la muerte de Ed Ames. A la edad de 95 años el cantante partió tras haber sido víctima de una terrible enfermedad, tal como lo dio a conocer su esposa, de acuerdo a información obtenida por The Associated Press.

El final en la industria musical para Ed llegó cuando llegó a casa inesperadamente y su esposa llamó a su hija de 3 años: «¿Quién es?» La niña respondió: “Uno de los hermanos Ames”, de acuerdo a información publicada por la agencia de The Associated Press . Archivado: Muere Ed Ames

Su carrera en la actuación

Uno de sus papeles más reconocidos en la televisión fue en la serie ‘Daniel Boone’, donde interpretó a un nativo americano educado en Oxford llamado Mingo. También fue el centro de una parte de ‘The Tonight Show’ que, gracias a su puntería dolorosamente extraña con un hacha, se convirtió en uno de los momentos sorpresa más memorables del programa.

Ames actuó en papeles como invitado en diversas series de televisión tales como ‘Murder, She Wrote’ e ‘In the Heat of the Night’, y estuvo de gira frecuentemente en musicales, interpretando canciones tan populares como ‘Try to Remember’ y la canción que se convirtió en su sencillo más exitoso, ‘My Cup Runneth Over’. Archivado: Muere Ed Ames