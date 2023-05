El presentador de televisión dio un impactante comentario donde hizo hincapié sobre el tiempo que ha cambiado en las sociedades; «Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos», señaló Don Francisco, dando a saber que no hay problema alguno con el suceso.

No cabe duda que el matrimonio es una de las etapas más conmovedoras en la vida, especialmente para las celebridades, en esta ocasión, el famoso presentador de televisión chileno, Don Francisco, reaccionó a la boda de su nieta con otra mujer.

Las bodas del mismo sexo ha sido una polémica por muchos años, sin embargo, eso no importa mientras el amor exista entre ambos comprometidos, por otro lado, Don Francisco habló sobre la sociedad comparando el amor a la «antigua» con el moderno.

En su momento, Don Francisco no se hizo presente en redes

Hace seis meses, cuando el anuncio de su nieta estaba «fresco» el conductor chileno no se pronunció en redes sociales para felicitarla o mandarle deseos positivos, tuvieron que pasar 6 meses para que diera sus primeras declaraciones sobre la unión como lo informa la fuente.

Varios usuarios llegaron a teorizar que el presentador no hizo ningún comentario pensando que tenía algún problema con la unión amorosa, no obstante, medio año después, por fin dio a conocer que está feliz que haya sucedido y no duda en adaptarse a estos tiempos modernos, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.